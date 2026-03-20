Очереди на границе Беларуси с ЕС выросли перед выходными

Белорусские пограничники фиксируют заметное увеличение легковых автомобилей, которые планируют выехать на территорию ЕС.

МИНСК, 20 мар — Sputnik. Очереди на границе Беларуси с Литвой и Польшей выросли перед выходными, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси.

«Перед выходными днями на въезд в Литву и Польшу фиксируется 550 легковых и 495 грузовых авто», — говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 пятницы перед пунктами пропуска на въезд в Польшу скопилось около 530 легковушек.

В ГПК отметили, что с начала недели очередь увеличилась почти в два раза. При этом сопредельная сторона за сутки пропустила лишь около 26% легковушек от установленной нормы.

На границе с Литвой ситуация также остается напряженной: перед пунктами пропуска ожидают более 480 грузовых автомобилей.

За сутки литовские пункты «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») оформили 11% и 28% грузового транспорта соответственно.