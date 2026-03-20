Жительница Красноярска получила первый региональный маткапитал, оформленный в проактивном формате

«Мероприятия по упрощению для граждан, особенно для семей с детьми, процессов обращения за теми или иными льготами и выплатами находятся на особом контроле Губернатора. Ранее, в рамках нацпроекта “Семья” и федерального проекта “Государство для людей” проактивный формат предоставления был введен в отношении выплат на близнецов, ежегодной выплаты на детей-школьников из многодетных семей и компенсации им за пополнение базовых поездок по социальной карте. Теперь этот перечень пополнился и оформлением сертификата регионального маткапитала», — сказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова. Напомним, в Красноярском крае региональный материнский капитал назначается в двух случаях: при рождении первого ребенка женщиной до 23 лет включительно (в дополнение к федеральному маткапиталу) и при рождении третьего или последующего ребенка. В 2026 году размер регионального материнского капитала составляет 106 200 рублей и 196 470 рублей соответственно. Эти средства семья сможет направить на улучшение жилищных условий, обучение детей или их мамы, покупку автомобиля, технических средств реабилитации, ремонт печи или электропроводки или на получение ежегодной выплаты в 12 тысяч рублей. Помимо вручения сертификата на маткапитал, многодетным родителям рассказали о том, какие льготы и выплаты может оформить их семья в связи с рождением третьего ребенка. Особенно семью заинтересовала возможность бесплатно взять в недавно открытом пункте проката необходимые для малышки коляску и автолюльку. Подробная информация о мерах социальной поддержки, в том числе и семьям с детьми, размещена на сайте министерства социальной политики и в электронном сервисе «Социальный кодекс». На этом информационном ресурсе в рамках проектов «Единая карта жителя Красноярского края» и «Государство для людей» собраны и постоянно актуализируются все региональные меры поддержки населения.