Капремонт домов в Куйбышевском районе Самары не провели в срок

Прокуратура через суд добивается капремонта в домах Куйбышевского района Самары.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Самарской области проверила организацию капремонта в многоквартирных домах Куйбышевского района Самары. Выяснилось, что работы, запланированные на 2023−2025 годы, не были проведены по ряду адресов. Среди них — дома на улицах Кишиневской, Медицинской, Уральской, Фасадной и других.

«Гендиректору Фонда капремонта было внесено представление, но нарушения не устранили. Поэтому вопрос о проведении ремонта передали в суд, направив туда иски», — рассказали в надзорном ведомстве.

Иски направлены на обязание фонда провести конкурсные процедуры и заключить договоры на капремонт внутридомовых инженерных систем. Ход рассмотрения дел на контроле.