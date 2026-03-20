Капремонт домов в Куйбышевском районе Самары не провели в срок

Прокуратура Самарской области проверила организацию капремонта в многоквартирных домах Куйбышевского района Самары. Выяснилось, что работы, запланированные на 2023−2025 годы, не были проведены по ряду адресов. Среди них — дома на улицах Кишиневской, Медицинской, Уральской, Фасадной и других.
«Гендиректору Фонда капремонта было внесено представление, но нарушения не устранили. Поэтому вопрос о проведении ремонта передали в суд, направив туда иски», — рассказали в надзорном ведомстве.
Иски направлены на обязание фонда провести конкурсные процедуры и заключить договоры на капремонт внутридомовых инженерных систем. Ход рассмотрения дел на контроле.