Минфин сказал о последствиях снятия США санкций с белорусских банков

Минфин отреагировал на снятие США санкций с министерства и белорусских банков.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве финансов отреагировали на снятие США санкций с министерства и белорусских банков.

Напомним, 19 марта президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Джоном Коулом. По итогам переговоров США сняли санкции с двух банков, Минфина Беларуси и белорусского калия.

В Минфине поприветствовали действия Вашингтона по снятию ограничений в отношении министерства и ряда белорусских банков. В ведомстве также сказали о последствиях шагов американской стороны.

— Подобные шаги создают благоприятные предпосылки для восстановления доверия между участниками международного рынка капитала, — прокомментировали в ведомстве.

Еще в Минфине заявили, что белорусская сторона традиционно выступает против использования любых нерыночных механизмов в международных финансах. И добавил, что Беларусь неизменно придерживается развития сотрудничества на принципах взаимоуважения, равноправия и учета интересов всех сторон. Резюмируя, Минфин сказал об открытости к диалогу с партнерами.

А еще глава Беларуси сказал Коулу донести его точку зрения до президента США Трампа.

Еще в Беларуси монета номиналом 1 рубль продается за 40 рублей.

Тем временем Нацбанк ощутимо повысил курс доллара и курс евро на 20 марта перед выходными.

