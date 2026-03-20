Минфин сказал о последствиях снятия США санкций с белорусских банков

В Министерстве финансов отреагировали на снятие США санкций с министерства и белорусских банков.
Напомним, 19 марта президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Джоном Коулом. По итогам переговоров США сняли санкции с двух банков, Минфина Беларуси и белорусского калия.
В Минфине поприветствовали действия Вашингтона по снятию ограничений в отношении министерства и ряда белорусских банков. В ведомстве также сказали о последствиях шагов американской стороны.
— Подобные шаги создают благоприятные предпосылки для восстановления доверия между участниками международного рынка капитала, — прокомментировали в ведомстве.
Еще в Минфине заявили, что белорусская сторона традиционно выступает против использования любых нерыночных механизмов в международных финансах. И добавил, что Беларусь неизменно придерживается развития сотрудничества на принципах взаимоуважения, равноправия и учета интересов всех сторон. Резюмируя, Минфин сказал об открытости к диалогу с партнерами.
А еще глава Беларуси сказал Коулу донести его точку зрения до президента США Трампа.
