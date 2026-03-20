1,8 млрд рублей на адресную поддержку граждан выделят в Нижнем Новгороде

На реализацию муниципальной программы «Адресная поддержка отдельных категорий граждан» в Нижнем Новгороде в текущем году направят 1,8 млрд рублей. Об этом сообщила директор департамента социальной политики Галина Гуренко на заседании профильной комиссии городской Думы 19 марта. Средства пойдут на обеспечение детей до трех лет бесплатным питанием с молочных кухонь, развитие центров военно-патриотического воспитания и помощь ветеранам.
В ходе заседания депутаты также поддержали инициативу о расширении мер социальной поддержки для семей военнослужащих. Теперь право на бесплатное питание в муниципальных школах получат дети, чьи родители пребывают в мобилизационном резерве «Барс-НН». Кроме того, программа предусматривает дополнительные выплаты и льготы для участников специальной военной операции и членов их семей.
Помимо прямой финансовой помощи, бюджетные ассигнования будут направлены на подготовку загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону. Председатель комиссии Инна Ванькина отметила, что корректировка бюджета позволит оперативно реагировать на запросы наиболее уязвимых категорий жителей и обеспечит выполнение всех социальных обязательств города в 2026 году.
Ранее сообщалось, что закон о помощи малоимущим нижегородцам через соцконтракты внесён в ЗСНО.