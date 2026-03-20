Названа самая высокооплачиваемая профессия 2026 года

За год зарплата автомаляра выросла на 38%

Источник: IrkutskMedia.ru

Самой высокооплачиваемой профессией в России на сегодняшний день стал автомаляр. Исследование «Авито Работы» показало, что в среднем работодатели предлагают таким специалистам больше 180 тысяч рублей в месяц.

За год зарплата выросла на 38%. Такие специалисты востребованы в автосервисах и на станциях техобслуживания, где ценятся точность и знание современных технологий.

На втором месте сварщики с зарплатой 167 тысяч рублей. Третью строчку занимают монолитчики, которым работодатели готовы платить в среднем 163 тысячи рублей.

Ранее другие исследования называли самыми высокооплачиваемыми рабочими профессиями сварщиков, электромонтажников и машинистов. В начале года их зарплаты доходили до 300 тысяч рублей.