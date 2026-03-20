Автобусы № 19, вероятно, снова выйдут на линию. На маршрут нашелся перевозчик

С 1 апреля может возобновиться движение автобусов по маршруту № 19, который связывает Правобережный район с Энергетиком. На конкурсные процедуры по определению перевозчика заявился один участник. Вероятно, с ним и будет заключен муниципальный контракт. Информация об этом размещена на сайте госзакупок, передает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

На момент публикации этого материала сведений о заключенном муниципальном контракте с единственным участником конкурсных процедур нет. Как правило, на заключение контракта уходит до 10 дней. В карточке тендера на сайте госзакупок не указано кто именно заявился на конкурс (частная компания, муниципальное предприятие или индивидуальный предприниматель).

Маршрут № 19 соединяет 7-й микрорайон Энергетика (Падунский район) и Гидростроитель (Правобережный район). Общая протяженность маршрута составляет более 36 километров.

В конце февраля власти Братска объявили, что частная компания, которая выполняла перевозки по маршруту № 19, не стала заключать контракт на перевозку пассажиров с 1 марта. Помимо этого, та же частная компания отказалась от работы на ряде других маршрутов. На эти маршруты были поставлены автобусы муниципального «Центрального автотранспортного предприятия», однако движение по маршруту № 19 было решено приостановить «из-за ограничений по кадровому ресурсу и техническим возможностям» муниципального предприятия.

Согласно аукционной документации муниципальный контракт на перевозки пассажиров по маршруту № 19 планируется заключить на срок с 1 апреля до 31 июля. Перевозчик обязан выводить на линию в будние дни три автобуса, в выходные — два.