Нацбанк сказал, что будет со ставкой рефинансирования в Беларуси. Подробности в эфире «Первого информационного телеканала» озвучил заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун.
— Мы не исключаем, что по мере замедления инфляции и всех остальных факторов мы придем к тому, что снизим ставку рефинансирования. Уже напрашивается, вроде бы, такое решение, — отметил Андрей Картун.
По его словам, в данной ситуации необходимо принимать все риски: то, что происходит на Ближнем Востоке, что происходит в экономике, что происходит с инфляцией в Беларуси, которая замедляется уже в феврале. Картун уточнил: если брать только февраль, то за последние девять лет подобного темпа в феврале не было.
Заместитель председателя правления добавил, что на подобное могли оказать влияния решения административного характера. Например, перенос повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (подробнее мы писали здесь):
— И мы в апреле уже увидим какую-то более высокую инфляцию по сравнению с нормальной, потому что в апреле в жировках наших будут уже повышенные цены. Но это никак не влияет на уровень инфляции в целом — это рост цен по одному всего лишь сегменту.
Андрей Картун обратил внимание, что ставка рефинансирования является неким усредненным показателем стоимости денег в экономике, всех депозитов и кредитов. Он заметил, что в стране стараются, чтобы данный инструмент работал как ориентир для всего рынка.
Заместитель главы Нацбанка, говоря о том, от чего именно зависят принимаемые решения, уточнил, что все всегда зависит от ситуации в комплексе:
— Начиная с базового — уровня инфляции. Причем не просто фактического, а того, что ожидается в ближайшие как минимум полгода-год. Как она себя поведет? Здесь мы осторожничаем. Смотрим ситуацию на валютном рынке — какая складывается, как ведет себя население: покупает или продает валюту. Учитываем ожидания субъектов, экономических агентов — и не только в Беларуси, конечно. Какие есть внешние риски, например.
