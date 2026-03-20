От чертежа до готового агрегата: На «Надежде» готовят к запуску обеднительную печь собственного производства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Компания «Норникель» продолжает внедрять на своих предприятиях оборудование отечественного производства, часть которого изготавливается силами специалистов компании. Так на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) в Норильске специализированное ремонтное предприятие «Норникеля» ведет монтаж обеднительной электропечи № 1.
Впервые корпус и элементы охлаждения этого сложного агрегата полностью спроектировали и изготовили инженеры компании.
Ранее пирометаллургическое оборудование поставлялось из-за рубежа. В условиях изменения глобальных логистических цепочек компания сделала ставку на развитие собственных инженерных и производственных компетенций, что позволило не только заместить импортные аналоги, но и выйти на полный цикл изготовления — от чертежа до готового агрегата.
По словам вице-президента, директора Заполярного филиала «Норникеля» Александра Леонова, ожидается, что экономический эффект проекта превысит 0,5 млрд рублей. «Но ценность этого решения не только в деньгах, — подчеркнул он. — Печь мы изготовили полностью своими силами. Для этого на Механическом заводе мы модернизировали технологический процесс, закупили станок глубокого сверления. Чтобы все сошлось идеально, проводилась контрольная сборка на стенде, имитирующая реальную площадку. Это позволило сократить сроки и повысить качество сборки».
Ключевым элементом печи являются медные кессоны — охлаждающие модули, работающие в экстремальных температурных условиях. Для их изготовления был модернизирован весь технологический цикл Механического завода. Теперь операции, которые занимали до шести часов, можно выполнять за 20−25 минут. Всего для новой печи было изготовлено 529 кессонов 14 типоразмеров из металла, добытого на рудниках норильской промышленной площадки.
Плановый ремонт печи стартовал в феврале 2026 года и продлится 90 дней. В круглосуточном режиме на объекте работает около 110 специалистов.
Как отметил и. о. генерального директора специализированного ремонтного предприятия «Норникеля» Данил Леонтьев, все работы идут в графике с соблюдением самых высоких технологических стандартов. На 19 апреля запланировано начало этапа разогрева с последующим запуском агрегата. В начале мая обеднительная печь начнет полноценную работу.
Напомним, Обеднительная электропечь предназначена для переработки шлаков печей взвешенной плавки и конвертерных шлаков, которые получаются в результате плавки рудного концентрата.
Шлак — это смесь нецелевых компонентов с остатками ценных металлов, которые не были извлечены на предыдущих этапах. На НМЗ установлены четыре обеднительные электропечи. Суммарно агрегаты перерабатывают около 2 500 т сырья в сутки, извлекая из шлаков ценные металлы: никель, медь, кобальт, металлы платиновой группы. От стабильной работы электропечей в большой степени зависит эффективность всего завода.