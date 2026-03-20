В Иркутске подрядчик с липовым опытом выиграл контракт на 21 млн рублей

Нарушение выявили после проверки контрактов федеральной антимонопольной службой.

Арбитражный суд Иркутской области признал законным решение регионального УФАС о нарушении антимонопольного законодательства при проведении конкурса на благоустройство дворов многоквартирных домов на сумму более 21 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского УФАС.

«Нарушение выявили после проверки контрактов, заключенных комитетом по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска с подрядчиком — ООО “Силгрупп” из Качуга. Как установила антимонопольная служба, компания предоставила подложный договор подряда, якобы подтверждающий ее опыт, хотя работы по нему фактически не проводились», — сообщили в ведомстве.

При этом комитет не проверил достоверность документов и допустил фирму к участию в конкурсе, что является нарушением Закона о защите конкуренции.

Арбитражный суд поддержал выводы антимонопольного органа, отметив, что УФАС обязано было удостовериться в подлинности предоставленных сведений и отклонить недобросовестного участника.

