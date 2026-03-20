Аэрофлот увеличивает число рейсов в Астану и Алматы

АЛМАТЫ, 20 мар — Sputnik. В летнем сезоне 2026 года российская группа «Аэрофлот» будет выполнять полеты по 302 уникальным маршрутам, в том числе и в казахстанские города.
При этом, как сообщили в компании, частота рейсов на этих направлениях вырастет.
В связи с переходом на летнее сезонное расписание полетов, группа «Аэрофлот» объявила об изменениях в расписании полетов в Казахстан. Так, согласно предоставленной информации, вырастет число рейсов в Астану и Алматы. Сегодня Аэрофлот ежедневно совершает полеты в эти города из Москвы, без ограничений по сезонам.
Также борты по-прежнему будут летать в города Актау, Атырау, Костанай, Караганду и Шымкент. Помимо этого, остаются актуальными рейсы по направлениям Санкт-Петербург-Алматы и Красноярск-Алматы.
Также в Казахстан продолжит летать авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот». Рейсы Москва-Алматы, Санкт-Петербург-Алматы, Красноярск-Алматы доступны ежедневно, без ограничений по сезонам.
Кроме этого, с периодичностью в несколько раз в неделю для пассажиров доступен рейс Москва-Костанай.