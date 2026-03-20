В Ростовской области обновились цены на бензин

В Ростовской области продолжают меняться цены на бензин и дизельное топливо. Обновленную информацию в марте предоставил Росстат.
За период с 11 по 16 марта 2026 года средняя стоимость автомобильного бензина в регионе составляла 67,40 рубля за литр. Это немного выше, чем было 10 марта, тогда показатель фиксировался на уровне в 67,26 рубля.
Расценки за литр по отдельным маркам по состоянию на 16 марта 2026 года:
АИ-92: 62,88 рубля (неделей ранее было 62,73 рубля);
АИ-95: 69,75 рубля (неделей ранее — 69,63 рубля);
АИ-98 и выше: 91,39 рубля (неделей ранее — 91,14 рубля);
Дизельное топливо: 72,21 рубля (неделей ранее — 72,08 рубля).
Добавим, общая цена бензина по ЮФО 16 марта составляла 68,23 рубля, за дизель — 73,32 рубля. Стоимость по России — 66,31 и 77,42 соответственно.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.