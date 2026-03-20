Обход Адлера планируют открыть до 2028 года

Обход Адлера входит в проект создания скоростной магистрали из Джубги в Сочи. В ноябре 2025 года стало известно, что стоимость строительства объекта увеличилась с 73,5 млрд руб. до 127 млрд руб. из-за сложного рельефа, для которого потребовалось больше работ. Также повлияло общее подорожание материалов и логистики.