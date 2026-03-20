Проезд по платной трассе от Крымского моста до Краснодара стал дороже

С марта 2026 года выросла стоимость проезда по федеральной платной трассе А 289 «Краснодар — Славянск — на-Кубани — Темрюк». Информация содержится в приказе госкомпании «Автодор».
Цена проезда зависит от расстояния и типа транспортного средства.
Согласно документу, со 2 марта для легковых автомобилей и мотоциклов проезд по всей трассе — от Краснодара до Крымского моста — составит 800 рублей вместо прежних 750. Участок от Краснодара до Славянска-на-Кубани подорожал с 391 до 415 рублей.
Для владельцев легковых машин с прицепом высотой более двух метров проезд теперь стоит 1103 рубля (ранее — 1044 рубля). Грузовики и автобусы на двух осях заплатят 1482 рубля вместо 1399, а транспорт на трех осях — 2348 рублей (прежний тариф составлял 2217 рублей).