Нижегородский рынок товарного кредитования просел на 21 процент

«Темпы кредитования в точках продаж снижаются второй месяц подряд. Если в январе 2026 г. снижение количества выдач на 12% по сравнению с умеренно оживленным декабрем было обусловлено сезонностью, то результат февраля уже позволяет прогнозировать тренд на вероятное снижение кредитования в сегменте на весь предстоящий год», — отметил, комментируя ситуацию, генеральный директор ОКБ Михаил Алексин.
Аналитики подсчитали, что в феврале нижегородцы оформили 3,55 тысячи товарных кредитов. Это на 21% меньше, чем в январе текущего года, когда было выдано 4,47 тысячи кредитов. Объем выданных средств сократился еще сильнее — на 23%, составив 210,92 млн рублей против 272,97 млн месяцем ранее.
Снизилась и средняя сумма займа: если в январе нижегородцы в среднем брали в кредит товары на 61 тысячу рублей, то в феврале этот показатель уменьшился до 59 тысяч рублей. При этом средний срок кредитования остался неизменным и составил 14 месяцев.
В целом по России динамика оказалась схожей: рынок POS-кредитования продолжает охлаждаться. В феврале банки выдали россиянам 166,97 тысячи товарных кредитов, что на 18% меньше, чем в январе. Объем выдач сократился на 23%, опустившись до 10,95 млрд рублей.
Средний чек по стране также пошел вниз, снизившись за месяц до 66 тысяч рублей. Годовая динамика (к февралю 2025 года) также отрицательная: количество выдач сократилось на 8%, хотя объем снизился лишь на 2%.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, что в феврале жители Нижегородской стали брать меньше потребительских кредитов, но на более крупные суммы. Средний чек вырос до 168 тыс. рублей (+10% за месяц), повторив общероссийский тренд.
Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.