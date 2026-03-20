Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловский министр назвал временной станцию для мусора в Артемовском

В свердловском минприроды объяснили появление станции для мусора в Артемовском.

Источник: ЕАН

Министр экологии и природных ресурсов Свердловской области Денис Мамонтов назвал временной мусороперегрузочную станцию, которую обустроили в Артемовского муниципальном округе. По его словам, причиной ее появления стало закрытие полигона для твердых бытовых отходов в поселке Буланаш.

«Речь идет не о строительстве свалки, а о временной мусороперегрузочной станции — это техническая площадка, где отходы лишь перегружаются в большегрузную технику и далее отправляются на действующие полигоны. Площадка не предназначена для длительного хранения отходов и будет работать под постоянным контролем всех служб», — приводит слова министра департамент информационной политики региона.

Он добавил, что появление этой станции было необходимо для бесперебойного вывоза мусора из муниципалитета. Ближайшие полигоны расположены на значительном расстоянии, а часть логистических маршрутов сейчас ограничена из-за ремонта моста через реку Ницу.

ЕАН писал, что перегрузочная станция для мусора заработала в Артемовском муниципальном округе 6 марта, несмотря на протесты сельчан. Через несколько дней после открытия объекта жители Шогринского записали видеообращение к губернатору Свердловской области Денису Паслеру и главе СКР Александру Бастрыкину. Они попросили власти остановить работу станции и провести альтернативные обсуждения. Жители села, принявшие участие в записи, заявили, что объект был обустроен с санитарными нарушениями.