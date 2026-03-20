Ограничения на вывоз молока сняли в 24 муниципалитетах Свердловской области

В МинАПК региона напомнили, что карантин введен только в одном муниципалитете с 11 февраля из-за выявления единичного случая пастереллеза. Новых карантинных ограничений в регионе с тех пор не вводили. «Все предприятия Свердловской области по переработке молока работают в штатном режиме, а их продукция экспортируется из региона. Ограничения, введенные для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан, распространяются только на вывоз сырого молока», — добавили в департаменте.