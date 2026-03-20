Садоводства Ленобласти получат до 5 млн рублей в виде субсидий

В Ленобласти садоводческие товарищества смогут получить субсидии на обновление инфраструктуры. Об этом сообщает администрация региона.
Областной комитет по АПК уже начал приём документов. Он продлится по 6 апреля. Получить субсидии можно будет на проекты, реализованные в 2024—2026 годах.
В 2026 году общий объём средств, выделяемых на субсидии, возрос на 30% и достиг 65 млн рублей. Регион возместит садоводческим товариществам до 90% стоимости работ по газоснабжению, мелиорации, внутренним дорогам, электроснабжению и водоснабжению.
Как отмечает вице-губернатор Ленобласти по АПК Олег Малащенко, при помощи региональной поддержки садоводства имеют возможность решать свои насущные вопросы, касающиеся приведения инфраструктуры в порядок.
«Мы реализуем приоритетный проект “СНТ 47 — территория комфорта”, который включает создание реестра садоводств региона, определение потребностей конкретных территорий и приоритетных направлений поддержки. Работа продолжается, ждем заявки от СНТ на финансирование», — подчеркнул Олег Малащенко.