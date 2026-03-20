Адвокат Салкин раскрыл, когда требуется разрешение для остекления балкона

Собственник квартиры не вправе самостоятельно принимать решение об остеклении балкона, поскольку эта конструкция является частью фасада здания, относящегося к общему имуществу всех жильцов. Об этом сообщил адвокат Михаил Салкин в интервью для RT.
По словам специалиста, если остекление балкона влияет на внешний вид фасада или другие общие конструкции дома, то владелец квартиры не имеет права действовать единолично. В такой ситуации возможны претензии со стороны управляющей компании, жалобы соседей или даже судебное требование о демонтаже остекления.
Однако, если речь идёт о замене уже существующего остекления без изменения параметров и без вмешательства в несущие элементы здания, а также без ухудшения его внешнего вида, риски для собственника квартиры минимальны.
Кроме того, новый владелец квартиры не должен демонтировать уже имеющееся остекление без предварительного анализа. Важно выяснить, было ли остекление предусмотрено проектом дома или это результат самовольной переделки предыдущего владельца. Если остекление является частью изначального архитектурного замысла, его удаление может быть признано незаконным.
