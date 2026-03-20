Жители Перми получили подарки от «ЭнергосбыТ Плюс» за участие в акции «В Новый год — без долгов!»

Директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Мария Круглякова вручила дипломы и подарки победителям акции «В Новый год — без долгов!» в Перми. Приглашения на церемонию получили 93 физических и 46 юридических лиц.
Для участия в акции физическим лицам необходимо было погасить задолженность за тепло и горячую воду, оплатить квитанцию за ноябрь и рекомендуемый платёж за декабрь до конца декабря 2025 года. Юридические лица могли до 30 декабря 2025 года полностью погасить задолженность и внести авансовый платёж за тепло и горячую воду за последний месяц года. Определение победителей проводилось с помощью генератора случайных чисел.
В 2025 году в акции «В Новый — год без долгов!» приняли участие 127 тысяч жителей Пермского края. Всем клиентам, выполнившим условия, автоматически были списаны накопившиеся пени.
«Все участники нашей новогодней акции — это наши партнёры, благодаря которым мы, энергетики, можем развивать и совершенствовать наши услуги — обеспечение жителей городов присутствия теплом и горячей водой. Платежи направляются на модернизацию тепловых сетей, теплоэлектростанций и котельных. Мы приглашаем всех клиентов принимать участие и в других наших акциях, которые мы проводим в течение всего года», — отметила директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Мария Круглякова.
Клиенты из города Перми, микрорайона Новые Ляды и деревни Кондратово, которые не смогли принять участие в церемонии, могут получить подарок в офисе продаж и обслуживания клиентов Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, 67 до 30 апреля 2026 года. Полный список победителей, как физических, так и юридических лиц, опубликован на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Новости».
