Волгоград попал в тройку крупных городов с падением цен на новостройки

В Волгограде эксперты рынка недвижимости заметили снижение цен на квартиры в новостройках. Наш город — один из немногих, где стоимость жилья на первичном ранке упала. Как сообщает «Циан», средняя цена квадратного метра в новостройках Волгограда к марту 2026 года составила 133,7 тыс. рублей. За квартал цены упали на 3,9%, за год — на 3%.
В целом по России продажи квартир в новостройках оказались на 7% ниже среднемесячных значений последних двух лет, рост цен на жилье замедлился. Эксперты отмечают снижение активности продаж после ажиотажа в конце 2025 года.
Сильнее всего цены на квартиры в новостройках выросли в Ростове-на-Дону (на 8,3%), Кирове и Санкт-Петербурге, снизились в Томске, Волгограде и Набережных Челнах. За год новостройки в стране стали дороже в среднем на 11%.