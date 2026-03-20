Defense News: США продадут ОАЭ, Кувейту и Иордании оружие на миллиарды долларов

Администрация Дональда Трампа уведомила конгресс о потенциальных продажах оружия ряду стран Ближнего Востока на сумму около 16,5 млрд долларов, чтобы укрепить противовоздушную оборону своих региональных союзников. В первую очередь речь идет о средствах противодействия ракетным угрозам и угрозам со стороны беспилотных летательных аппаратов, говорится в статье.
ОАЭ, по данным издания, получат радар большой дальности, который предназначен для интеграции с системой противовоздушной обороны THAAD и стоит 4,5 млрд долларов. Кроме того, Абу-Даби будут переданы ракеты класса «воздух-воздух» стоимостью 1,22 млрд долларов, комплект боеприпасов и модернизаций для истребителей F-16 на 644 млн долларов, а также стационарная система стоимостью 2,1 млрд долларов для борьбы с небольшими беспилотниками.
Кувейт за 8 млрд долларов приобретет у США радары противовоздушной и противоракетной обороны, предназначенные для обнаружения угроз меньшей дальности, а Иордания заплатит 70,5 млн долларов за ремонт самолетов и запчасти для поддержания своего существующего парка.
По официальной версии Госдепа, спешность поставок оправдывает чрезвычайная ситуация на Ближнем Востоке, которая позволила администрации Трампа обойти обычный процесс рассмотрения в конгрессе в соответствии с Законом о контроле за экспортом оружия.