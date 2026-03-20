Defense News: США продадут ОАЭ, Кувейту и Иордании оружие на миллиарды долларов

США планируют одобрить продажу средств ПВО на Ближний Восток на сумму более 16 млрд долларов, сообщает специализированное издание Defense News.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Администрация Дональда Трампа уведомила конгресс о потенциальных продажах оружия ряду стран Ближнего Востока на сумму около 16,5 млрд долларов, чтобы укрепить противовоздушную оборону своих региональных союзников. В первую очередь речь идет о средствах противодействия ракетным угрозам и угрозам со стороны беспилотных летательных аппаратов, говорится в статье.

Судя по заявлениям Госдепартамента США, в комплекты поставок входят системы для ОАЭ, Кувейта и Иордании. Они варьируются от передовых радаров и датчиков противовоздушной обороны до технологий борьбы с беспилотниками и авиационных боеприпасов, уточняет DN.

ОАЭ, по данным издания, получат радар большой дальности, который предназначен для интеграции с системой противовоздушной обороны THAAD и стоит 4,5 млрд долларов. Кроме того, Абу-Даби будут переданы ракеты класса «воздух-воздух» стоимостью 1,22 млрд долларов, комплект боеприпасов и модернизаций для истребителей F-16 на 644 млн долларов, а также стационарная система стоимостью 2,1 млрд долларов для борьбы с небольшими беспилотниками.

Кувейт за 8 млрд долларов приобретет у США радары противовоздушной и противоракетной обороны, предназначенные для обнаружения угроз меньшей дальности, а Иордания заплатит 70,5 млн долларов за ремонт самолетов и запчасти для поддержания своего существующего парка.

Такие масштабные продажи, по мнению DN, указывают на стремительное истощение американских систем противовоздушной обороны на Ближнем Востоке, а также на оперативные усилия по созданию многоуровневой системы ПВО, способной обнаруживать и перехватывать угрозы на различных расстояниях.

По официальной версии Госдепа, спешность поставок оправдывает чрезвычайная ситуация на Ближнем Востоке, которая позволила администрации Трампа обойти обычный процесс рассмотрения в конгрессе в соответствии с Законом о контроле за экспортом оружия.

