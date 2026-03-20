Defense News: США продадут ОАЭ, Кувейту и Иордании оружие на миллиарды долларов

ОАЭ, по данным издания, получат радар большой дальности, который предназначен для интеграции с системой противовоздушной обороны THAAD и стоит 4,5 млрд долларов. Кроме того, Абу-Даби будут переданы ракеты класса «воздух-воздух» стоимостью 1,22 млрд долларов, комплект боеприпасов и модернизаций для истребителей F-16 на 644 млн долларов, а также стационарная система стоимостью 2,1 млрд долларов для борьбы с небольшими беспилотниками.