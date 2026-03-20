ЦБ РФ на заседании 20 марта снизил ключевую ставку до 15%

Банк России на заседании 20 марта снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15% годовых. По прогнозам экономистов, опрошенных «Газетой.Ru», ставки по вкладам быстро отреагируют на решение ЦБ и снизятся на 0,3−0,5 процентных пункта в ближайшие две-три недели. В то же время кредиты будут дешеветь медленнее, и заемщикам стоит рассчитывать на более-менее ощутимое снижение ставок лишь во второй половине 2026 года. Что будет с рублем и какое решение по ключевой ставке ЦБ может принять дальше — в нашем материале.