Набиуллина назвала уровень нормальной ипотечной ставки в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости Крым. Доступная рыночная ипотека складывается в тех условиях, когда экономика находится в равновесии, а инфляция стабилизуется на целевом уровне, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Источник: РИА "Новости"

«Что такое нормальная ипотечная ставка? Можно сказать, что это та ставка, которая складывается в экономике, когда экономика в равновесии, когда инфляция стабилизировалась на целевом уровне», — пояснила она.

«У нас уже был период, когда у нас была доступная рыночная ипотека — инфляция несколько лет закрепилась на уровне около 4%, и тогда ставки по ипотеке снизились до 9−10%, можно было найти и ставки под 8%. Напомню, что тогда льготной ипотеки практически не было, тогда на 50 выданных рыночных ипотек приходилась одна льготная, а сегодня на одну рыночную ипотеку приходится две льготных», — пояснила глава регулятора.

По сути дела, льготная ипотека вытесняет рыночную ипотеку, и чем масштабнее льготные программы, тем дальше то время, когда рыночная ипотека будет доступнее, заключила Набиуллина.

