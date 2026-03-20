Строительство трассы Джубга — Сочи приостановлено

О том, что строительная часть проекта прокладки автодороги, соединяющей Джубгу и Сочи приостановлена из-за вопросов финансирования, 20 марта сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. При этом он подчеркнул, что проектирование продолжается.
Замглавы кабмина отметил, что, кроме обхода Адлера, продолжается проектирование и подготовка трассировки для всего участка Сочи — Джубга. Готовится документация.
В перспективных планах — развитие всего Черноморского побережья, как от Джубги до Сочи, так и от Джубги в сторону Новороссийска и Геленджика.
Ранее председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщал, что компания планирует к 2030 году определить стоимость строительства будущей скоростной автодороги Джубга — Сочи, сообщает ТАСС.
Напомним, поручение проработать вопрос финансирования проекта строительства трассы президент России Владимир Путин давал еще два года назад. Марат Хуснуллин называл предварительную стоимость проекта прямой автодороги, которая должна стать дублером серпантинной, в 1,4 трлн рублей. Первоначально, стройку собирались завершить в 2029 году.