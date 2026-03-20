В Усть-Луге расширят особую экономическую зону

Особую экономическую зону в Усть-Луге Ленобласти ожидает расширение. Об этом написал в соцсетях губернатор региона Александр Дрозденко.
Решение о расширении приняла комиссия под руководством зампредседателя правительства России Александра Новака. На новых площадях разместят вспомогательные предприятия для портового кластера. В частности, речь идёт о производстве расходников для транспортировки и переработке полипропиленов.
Всего особая экономическая зона увеличится на 15 гектаров. Объём инвестиций в новые производства составит порядка семи миллиардов рублей. Появится дополнительно рабочих мест. Кроме того, власти ожидают дополнительно 2,2 млрд рублей налоговых поступлений.
Напомним, особая экономическая зона была создана в районе Усть-Луги в 2022 году правительством России. Она предназначена для развития производства и наращивания экспорта несырьевых неэнергетических товаров.