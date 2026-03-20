Аэропорт «Пермь» с начала года обслужил более 255 тысяч пассажиров

Международный аэропорт «Пермь» («Большое Савино») за два первых месяца 2026 года обслужил 255 982 пассажира. Это показатель на 2,1% больше аналогичного прошлогоднего периода.
В самый короткий месяц года аэропорт нарастил высокую пропускную способность более чем в два раза. В январе его услугами воспользовались 119 853 пассажира.
В 2025 году пассажиропоток аэропорта вырос до 2 004 861 человек с 1 971 626 человек годом ранее. «Большое Савино» в скором времени перейдет на летнее расписание. В него войдет с 10 апреля прямой перелет из Перми в Минск.