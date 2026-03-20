Бизнесмены стали чаще покупать акции энергетических и ИТ-компаний

Финансисты рассказали, как действуют состоятельные россияне при сохранении высокой ключевой ставки. По данным аналитиков, они комбинируют защитные активы и инструменты с фиксированной доходностью. В среднем в их портфелях почти половину занимают облигации, ещё около трети — акции российских компаний.
Среди других инструментов около 15% приходится на фонды денежного рынка, доходность которых близка к ключевой ставке. Ещё 5,5% занимают другие фонды, 3% — драгоценные металлы, а 2,6% — структурные облигации.
Помимо прочего, утверждают эксперты, растёт интерес к диверсификации по отраслям внутри акций: бизнесмены обращают внимание на энергетику, ИТ и финансовый сектор. Параллельно увеличивается доля альтернативных инструментов — например, в портфелях чаще появляются цифровые финансовые активы.
«Мы видим, что и в Ростовской области состоятельные дончане сегодня выстраивают портфели с акцентом на стабильность. Это логично на фоне текущей процентной среды. При этом всё больше людей смотрят на структуру портфеля с учётом будущих изменений на рынке. Понимание того, что цикл высоких ставок не будет длиться вечно, постепенно формирует интерес к акциям, недвижимости, альтернативным решениям», — прокомментировала Наталия Носова, директор офиса Private Banking ВТБ в Ростове-на-Дону.