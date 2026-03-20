Россияне стали больше копить свои деньги и брать кредиты

Финансисты уверены, что решение ЦБ РФ по ключевой ставке задаёт чёткий вектор на дальнейшее оживление кредитной активности на розничном рынке. По оценкам экспертов, в первом квартале выдачи кредитов физлицам в России могут составить порядка 2,3 трлн рублей. Рост — более чем на 50% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Одновременно сохраняется и тренд на накопления, особенно по «длинным» вкладам и накопительным счетам.