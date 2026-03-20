Россияне стали больше копить свои деньги и брать кредиты

Финансисты уверены, что решение ЦБ РФ по ключевой ставке задаёт чёткий вектор на дальнейшее оживление кредитной активности на розничном рынке. По оценкам экспертов, в первом квартале выдачи кредитов физлицам в России могут составить порядка 2,3 трлн рублей. Рост — более чем на 50% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Одновременно сохраняется и тренд на накопления, особенно по «длинным» вкладам и накопительным счетам.
Параллельно со снижением ставок по кредитам, утверждают эксперты, продолжит меняться и ситуация на рынке накоплений. Учитывая тренд на смягчение политики регулятора, банки могут начать снижать доходность по депозитам.
Для краткосрочных стратегий сохраняют актуальность накопительные счета. По итогам года эксперты ожидают рост общего объёма пассивов на 10%.
«Снижение ключевой ставки стимулирует активность розничного рынка. Банки усиливают конкуренцию за заёмщиков, не только снижая ставки, но и возвращая программы рефинансирования. Сохраняет и тренд на “копить”», — комментирует старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.