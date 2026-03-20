Ограничения по КРС в регионах не окажут влияния на Волгоградскую область — облпромторг

Распространение пастереллеза в России сегодня, 20 марта, стало одной из самых обсуждаемых тем федеральной новостной повестки. По данным «Известий», очаги инфекции были обнаружены в 10 регионах, в том числе и в соседней с Волгоградской Ростовской области. Животных, у которых выявлено заболевание, уничтожают. Вывоз молочной и мясной продукции за пределы территорий с напряженной ситуацией по заболеванию запрещен.