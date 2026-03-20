Официальный курс доллара резко опустился ниже 84 рублей

Курс доллара, установленный Центральным банком Российской Федерации 20 марта, составил 83,998 рубля. Снижение официального курса американской валюты составило около 84 копеек.
Евро подорожал до 97,288 рубля.
ЦБ РФ 20 марта снизил ключевую ставку, которая составила 15 процентов годовых. Рубль после соответствующего решения чуть подорожал.
До июня 2025 года ключевая ставка составляла 21 процент, затем ее несколько раз снижали. ЦБ РФ заявил, что следующее заседание совета директоров, в рамках которого будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, планируется провести 14 апреля.
Читайте материал: «Седьмое уменьшение: Банк России снизил ключевую ставку до 15%».
