Филиппины получат партию российской нефти впервые с 2021 года

Источник: Аргументы и факты

На следующей неделе Филиппины впервые с 2021 года получат партию российской нефти, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные источников.

Сообщается, что судно с грузом около 750 тысяч баррелей (100 тысяч метрических тонн) нефти марки ESPO Blend уже следует из порта Козьмино (Дальний Восток, Россия) в терминал Батаан, расположенный в муниципалитете Лимае провинции Батаан.

«Последний раз Филиппины импортировали российскую нефть в 2021 году, когда приобрели партию сахалинской нефти марки “Сокол”, — говорится в публикации.

Как отмечают авторы статьи, эта нефть предназначена для крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего завода корпорации Petron в Батаане.