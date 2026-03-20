Кабмин запретил майнинг в ряде районов Забайкалья и Бурятии до марта 2031 года

В конце декабря 2024 года правительство России утвердило список территорий, на которых был запрещен майнинг с 1 января 2025 года. Эти ограничения будут действительны до 15 марта 2031 года. Под запрет попали Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северной Осетия, Чечня, ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области.