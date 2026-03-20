Краевое Минимущества ищет инвестора для КРТ в микрорайоне Балатово Перми

Ведомство объявило торги на жилую застройку.

Источник: Комсомольская правда

Краевое министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности объявило торги на право заключения договора комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки в Индустриальном районе Перми. Участок находится в границах улиц Качалова, Космонавта Леонова и Космонавта Беляева.

КРТ включает реновацию участков на общей площади 7,7 гектара. Застройщику предстоит провести работы по улучшению жилищных условий жителей микрорайона Балатово, ликвидации аварийного и ветхого жилья. КРТ включит обновленный городской квартал с социальной инфраструктурой и дорожной сетью.

Инвестор обязан обеспечить расселение 13 тыс. кв. метров аварийного и ветхого жилья, построить новое здание детского сада на 350 мест, сформировать земельный участок под школу. В число других работ входит ремонт ул. Нефтяников и реконструкция ул. Качалова с обустройством новых остановочных комплексов общественного транспорта.

Начальная стоимость торгов — 6 млн руб. Срок завершения подачи заявок определен 13 апреля, аукцион — 17 апреля.

«К реновации готовятся также соседние участки в Балатово. Контуры КРТ ограничены улицами Нефтяников, Космонавта Леонова, Космонавта Беляева, Качалова, Одоевского и Комбайнеров», — дополнили в краевом ведомстве.