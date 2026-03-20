В России разработают ГОСТ безопасности для питбайков и спортивных мотоциклов

Поводом для ужесточения правил стала печальная статистика. По словам Метелева, в 2025 году в России произошло более 30 аварий с участием питбайков, которые закончились гибелью подростков. Депутат подчеркнул, что сейчас такая техника продаётся как игрушка или спортивный инвентарь, не подлежит регистрации в ГИБДД и не предназначена для дорог общего пользования, но молодёжь использует её именно на трассах, развивая высокую скорость.