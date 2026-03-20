В России разработают ГОСТ безопасности для питбайков и спортивных мотоциклов

Как пояснил парламентарий, соответствующее поручение уже дал руководитель Росстандарта Антон Шалаев. Утверждение нового ГОСТа запланировано на май 2027 года. Документ установит технические требования, методы испытаний и правила классификации питбайков, а после его принятия вся ввозимая в страну техника будет проходить обязательную сертификацию.
Поводом для ужесточения правил стала печальная статистика. По словам Метелева, в 2025 году в России произошло более 30 аварий с участием питбайков, которые закончились гибелью подростков. Депутат подчеркнул, что сейчас такая техника продаётся как игрушка или спортивный инвентарь, не подлежит регистрации в ГИБДД и не предназначена для дорог общего пользования, но молодёжь использует её именно на трассах, развивая высокую скорость.
Параллельно с разработкой ГОСТа ведётся работа над законодательными изменениями. Комитет уже подготовил законопроект, запрещающий продажу питбайков несовершеннолетним (кроме случаев, когда у них есть справка из спортшколы или права категории «А»), а также ограничивающий продажу бензина и дизеля детям. До 1 мая в правительство внесут поправки в ПДД, которые запретят выезд питбайков на дороги общего пользования. Инициатива, по данным пресс-службы комитета, поддержана Минпромторгом.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин выступил с резким заявлением о ситуации с питбайками на дорогах общего пользования, предложив кардинальные меры. По его словам, мягкие меры не решат проблему, когда дети массово выезжают на трассы, и единственный способ остановить «вакханалию» — конфискация питбайков и криминализация их оборота. Эксперт считает, что питбайки должны контролироваться так же строго, как продажа автоматов Калашникова.
