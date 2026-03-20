Дефицит бюджета Великобритании приблизился к рекорду

Дефицит бюджета в Великобритании по итогам февраля составил в размере 14,3 миллиарда фунтов стерлингов, следует из отчета статистического управления страны.
Доходы бюджета составили 104,7 миллиарда фунтов, расходы увеличились до 119 миллиардов фунтов.
Дефицит оказался вторым по величине для февраля за всю историю подготовки статистики. Выше он был в 2021 году.
Отношение госдолга к ВВП составил 93,1 процента, оказавшись одним из самых высоких.
