Центробанк отчитался об убытке в 84,8 млрд рублей за 2025 год

По итогам 2025 года Центральный банк России зафиксировал убыток в размере 184,8 миллиарда рублей. Годом ранее финансовый результат регулятора был положительным и составлял почти 200 миллиардов прибыли. Такую информацию предоставили в пресс-службе регулятора.
Финансовые показатели ЦБ сложились под влиянием расходной части, которая превысила доходы: поступления составили 942 миллиарда рублей, а траты достигли 1,12 триллиона рублей. Особенно сильное падение произошло в сегменте процентных доходов, которые сократились с 1,24 триллиона до 800 миллиардов рублей.
Стоит отметить, что для регулятора ситуация с убытком не является исключительной, хотя в 2024 году ему удалось показать рост прибыли более чем на 42%. В период с 2018 по 2023 год ЦБ несколько раз завершал год с отрицательным результатом.
В Центральном банке подчеркивают, что текущая денежно-кредитная политика направлена на долгосрочную стабилизацию. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, что принятые регулятором решения по ключевой ставке позволят завершить период высокой инфляции уже в текущем, 2026 году.