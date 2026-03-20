Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центробанк отчитался об убытке в 84,8 млрд рублей за 2025 год

Поступления в Центробанк в 2025 году составили 942 миллиарда рублей.

Источник: Комсомольская правда

По итогам 2025 года Центральный банк России зафиксировал убыток в размере 184,8 миллиарда рублей. Годом ранее финансовый результат регулятора был положительным и составлял почти 200 миллиардов прибыли. Такую информацию предоставили в пресс-службе регулятора.

Финансовые показатели ЦБ сложились под влиянием расходной части, которая превысила доходы: поступления составили 942 миллиарда рублей, а траты достигли 1,12 триллиона рублей. Особенно сильное падение произошло в сегменте процентных доходов, которые сократились с 1,24 триллиона до 800 миллиардов рублей.

Стоит отметить, что для регулятора ситуация с убытком не является исключительной, хотя в 2024 году ему удалось показать рост прибыли более чем на 42%. В период с 2018 по 2023 год ЦБ несколько раз завершал год с отрицательным результатом.

В Центральном банке подчеркивают, что текущая денежно-кредитная политика направлена на долгосрочную стабилизацию. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, что принятые регулятором решения по ключевой ставке позволят завершить период высокой инфляции уже в текущем, 2026 году.

Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
