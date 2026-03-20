Кабмин разрешил строительство гостиниц в нацпарках высотой до 30 м

Кроме того, территория туристско-рекреационной особой экономической зоны, входящая в национальный парк «Приэльбрусье», получит возможность создавать соответствующую всем экологическим требованиям современную инженерную и транспортную инфраструктуру для своих гостиниц, отмечает министерство. Ранее такое право уже было закреплено за национальными парками, но не за этой зоной, хотя она расположена в границах «Приэльбрусья». По итогам 2025 года этот нацпарк посетили более 564 тысячи человек, а за два месяца 2026 года — уже свыше 100 тысяч.