Кабмин разрешил строительство гостиниц в нацпарках высотой до 30 м

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Правительство России в своем распоряжении повысило максимальную высоту строительства в национальных парках с 15 до 30 м, что поспособствует росту туристического потока без расширения застройки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды России.
«Распоряжением правительства зафиксирована до 30 метров высотность гостиниц, отелей, домов отдыха, санаториев в национальных парках. Создавать такие здания по законодательству разрешено исключительно в специально отведенных рекреационных зонах. Сегодня по стране работают более 30 таких объектов, например курортно-оздоровительный центр для лечения и реабилитации в национальном парке “Башкирия”, профилакторий в нацпарке “Нижняя Кама”, ряд гостиниц в Тебердинском национальном парке и “Смоленском Поозерье”. За счет высотности объекты можно размещать на небольших участках в рекреационных зонах нацпарках, не расширять застройку и тем самым не увеличивать нагрузку на окружающую среду», — говорится в сообщении.
Также документ утверждает возможность наличия специально оборудованных вертолетных площадок в национальных парках, которых сегодня уже более 20: в нацпарках «Башкирия», «Югыд ва», «Плещеево озеро», «Командорские острова», «Шантарские острова», «Приэльбрусье», Сочинском и Тебердинском национальных парках. Это важно для комфортного, с минимальным воздействием на окружающую среду перемещения людей, считают в Минприроды.
Кроме того, территория туристско-рекреационной особой экономической зоны, входящая в национальный парк «Приэльбрусье», получит возможность создавать соответствующую всем экологическим требованиям современную инженерную и транспортную инфраструктуру для своих гостиниц, отмечает министерство. Ранее такое право уже было закреплено за национальными парками, но не за этой зоной, хотя она расположена в границах «Приэльбрусья». По итогам 2025 года этот нацпарк посетили более 564 тысячи человек, а за два месяца 2026 года — уже свыше 100 тысяч.
«Сегодня государство уделяет большое внимание развитию экологического туризма, создает все условия для того, чтобы люди могли увидеть все разнообразие и уникальность российской природы и с комфортом отдохнуть, не нанося при этом вреда экосистемам. Важно, чтобы инфраструктура парков соответствовала всем природоохранным требованиям и потребностям людей», — отметили в Минприроды.
В 2023 году принят закон о рекреации на особо охраняемых природных территориях, который дал импульс развитию туризма в национальных парках. Их посещаемость растет: только по итогам 2025 года парки посетили свыше 22,5 миллиона человек, по сравнению с предыдущим годом турпоток вырос на 28%.