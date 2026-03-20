Банк России раскрыл свои убытки за 2025 год

Согласно опубликованной отчетности Центрального банка России, финансовый результат регулятора по итогам 2025 года оказался отрицательным. Убыток составил 184,8 миллиарда рублей, в то время как годом ранее Банк России зафиксировал прибыль в размере почти 200 миллиардов рублей.
В прошедшем году доходы ЦБ сложились в сумме 942 миллиарда рублей, тогда как его расходы превысили 1,12 триллиона рублей. Ключевое влияние на динамику оказало резкое сокращение процентных доходов — они снизились с 1,24 триллиона рублей в 2024 году до 800 миллиардов рублей в отчетном периоде.
Стоит отметить, что 2024 год стал для регулятора исключением на фоне предыдущих лет. До этого Банк России на протяжении нескольких лет подряд завершал год с убытком. В частности, в 2022 году отрицательный результат достиг 721,7 миллиарда рублей, в 2020-м составил 61,5 миллиарда, в 2019-м — 182,6 миллиарда, а в 2018-м — 434,7 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что ЦБ РФ не стал делать паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в марте и снизил ключевую ставку на 0,5%, с 15,5% до 15%.
