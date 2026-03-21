Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 21 марта

Национальным банком определены курсы валют на 21 марта, субботу. Так, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись в сравнении с курсами, установленными перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на субботу, 21 марта, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 3,0184 белорусского рубля, 1 евро — 3,4652 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6056 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, установленными на пятницу, 20 марта, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались без изменений и в субботу, 21 марта.
Тем временем Минфин сказал о последствиях снятия США санкций с белорусских банков.