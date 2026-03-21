Суд признал Маска виновным в очернении Twitter для снижения стоимости компании

Маск приобрел соцсеть в 2022 году за $44 млрд, когда она называлась Twitter, и переименовал ее в X. До этого социальная сеть несколько лет подвергалась критике со стороны бизнесмена за правила модерации контента, в том числе за блокировку аккаунта президента США Дональда Трампа в январе 2021 года после беспорядков в Вашингтоне. Маск пообещал изменить соцсеть и избавиться от модерации.