Ralph Lauren зарегистрировала в России товарный знак

Из материалов следует, что заявка была направлена в Роспатент в январе 2025 года от лица компании «Дзе Поло/Лорен Компани». Товарный знак идентичен фирменной эмблеме бренда — всадник, играющий в поло, верхом на галопирующей лошади. В марте этого года ведомство вынесло положительное решение по регистрации.