Ralph Lauren зарегистрировала в России товарный знак

Американский люксовый бренд Ralph Lauren зарегистрировал товарный знак в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.
Из материалов следует, что заявка была направлена в Роспатент в январе 2025 года от лица компании «Дзе Поло/Лорен Компани». Товарный знак идентичен фирменной эмблеме бренда — всадник, играющий в поло, верхом на галопирующей лошади. В марте этого года ведомство вынесло положительное решение по регистрации.
Под этим товарным знаком компания получила право реализовывать на российском рынке сумки, одежду, обувь, наушники, галстуки, нижнее белье, головные уборы и другие категории товаров.
Напомним, что компания ушла с российского рынка в 2022 году.
На днях швейцарская компания Richemont зарегистрировала в РФ товарный знак.