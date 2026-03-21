Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США выдали лицензию на операции с иранской нефтью

Министерство финансов Соединенных Штатов через свой профильный орган — Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) — выдало временное разрешение на проведение операций с иранской нефтью.

Как следует из текста генеральной лицензии, документ позволяет осуществлять доставку, реализацию и выгрузку сырой нефти и нефтепродуктов иранского происхождения.

Разрешение распространяется на грузы, которые были погружены на танкеры не позднее 20 марта 2026 года. При этом действие лицензии ограничено по времени: она будет оставаться в силе до 19 апреля 2026 года.

В документе уточняется, что разрешенными считаются все операции, которые являются стандартными и необходимыми для завершения сделок с указанными партиями топлива.

Ранее сообщалось, что Ирак ввел режим форс-мажора на всех месторождениях, где добычу ведут зарубежные компании. Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на сотрудников иракского министерства нефти, такое решение было продиктовано невозможностью продолжать экспорт в прежнем объеме.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше