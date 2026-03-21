США выдали лицензию на операции с иранской нефтью

Министерство финансов Соединенных Штатов через свой профильный орган — Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) — выдало временное разрешение на проведение операций с иранской нефтью.
Как следует из текста генеральной лицензии, документ позволяет осуществлять доставку, реализацию и выгрузку сырой нефти и нефтепродуктов иранского происхождения.
Разрешение распространяется на грузы, которые были погружены на танкеры не позднее 20 марта 2026 года. При этом действие лицензии ограничено по времени: она будет оставаться в силе до 19 апреля 2026 года.
В документе уточняется, что разрешенными считаются все операции, которые являются стандартными и необходимыми для завершения сделок с указанными партиями топлива.
Ранее сообщалось, что Ирак ввел режим форс-мажора на всех месторождениях, где добычу ведут зарубежные компании. Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на сотрудников иракского министерства нефти, такое решение было продиктовано невозможностью продолжать экспорт в прежнем объеме.
