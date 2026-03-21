Дачникам назвали список растений, которых не должно быть на участке

Дачникам напомнили о риске штрафов из-за опасных растений на участке с началом сезона. Создатель эко-сервиса «Сохрани лес» Андрей Хорошилов рассказал KP.RU, каких видов не должно быть на территории.
«Инвазивные растения — это чужеродные виды, которые активно распространяются, вытесняют местную флору и наносят вред экосистемам, сельскому хозяйству или здоровью людей», — подчеркнул эксперт.
Специалист уточнил, что конкретные списки таких растений утверждаются в каждом регионе отдельно. Поэтому владельцам участков стоит заранее проверять информацию на сайтах местных властей или Россельхознадзора, чтобы не столкнуться с санкциями.
При этом чаще всего в перечни попадают одни и те же виды: борщевик Сосновского, амброзия, золотарник, клен ясенелистный, люпин многолистный и рейнутрия японская. Эти растения быстро разрастаются и вытесняют другие культуры, поэтому их важно своевременно уничтожать.
Ранее стало известно, что штрафы за опасные сорняки выросли в 10 раз. В некоторых случаях у дачников могут изъять участок из-за борщевика.