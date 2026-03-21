Reuters: United Airlines отменит часть рейсов из-за роста цен на энергоносители

Расходы на топливо могут увеличиться на $11 млрд в год, сообщил генеральный директор компании Скотт Кирби.

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Одна из крупнейших пассажирских авиакомпаний США United Airlines сократит количество выполняемых рейсов из-за роста цен на топливо вследствие ближневосточного конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо генерального директора авиаперевозчика Скотта Кирби сотрудникам.

Руководство United Airlines намерено отменить около 5% рейсов, запланированных на ближайшие месяцы. «Если цены останутся на том же уровне, то расходы на авиационное топливо увеличатся на $11 млрд в год», — цитирует агентство письмо Кирби. Компания надеется восстановить число осуществляемых рейсов осенью.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE 20 марта поднималась выше $110 за баррель. Американский банк Goldman Sachs ранее допустил, что цена на нефть этой марки может превысить исторический максимум, установленный в 2008 году на уровне около $147 за баррель, если перебои в поставках затянутся.

