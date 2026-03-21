Названа дата изменения коэффициента бонус-малус, влияющего на цену ОСАГО

С 1 апреля 2026 года российских водителей ждет ежегодный перерасчет коэффициента бонус-малус (КБМ), который напрямую влияет на стоимость полиса ОСАГО. Как рассказал РИА Новости эксперт Николай Галушин, для аккуратных водителей, не допускавших аварий, этот показатель снизится, а для тех, кто становился виновником ДТП, — увеличится.
КБМ представляет собой индивидуальный коэффициент, отражающий безаварийный стаж водителя. Если его значение меньше единицы, страховка обходится дешевле, если больше — полис дорожает. Для новичков без страховой истории установлен базовый коэффициент 1,17. При длительном безаварийном вождении он может постепенно опускаться до минимальной отметки 0,46, что дает максимальную скидку. В случае частых аварий по вине водителя КБМ способен вырасти до 3,92, что значительно увеличивает стоимость страховки.
Галушин отметил, что при расчете учитываются не только происшествия на личном автомобиле, но и ДТП на арендованной машине или каршеринге. Хотя на страховку самого сервиса это не влияет (поскольку полисы каршеринговых компаний оформляются без ограничения числа водителей), для конкретного нарушителя такой инцидент приведет к росту его личного коэффициента.
Пересчет КБМ происходит ежегодно 1 апреля. В расчет берутся данные о стаже водителя за период с 31 марта прошлого года по 1 апреля текущего. Если за это время водитель ни разу не был признан виновным в аварии, его коэффициент снижается. В обратном случае — растет. По словам главы НСИС, в последние годы наблюдается устойчивая тенденция к снижению среднего КБМ среди россиян, что говорит о росте числа дисциплинированных водителей. Он рекомендовал каждому автовладельцу заранее проверить свой коэффициент в личном кабинете на сайте системы, а после 1 апреля оценить произошедшие изменения.
Ранее сообщалось, что водителей без ОСАГО ГИБДД начнет штрафовать с помощью камер.
