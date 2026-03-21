Названа дата изменения коэффициента бонус-малус, влияющего на цену ОСАГО

Пересчет КБМ происходит ежегодно 1 апреля. В расчет берутся данные о стаже водителя за период с 31 марта прошлого года по 1 апреля текущего. Если за это время водитель ни разу не был признан виновным в аварии, его коэффициент снижается. В обратном случае — растет. По словам главы НСИС, в последние годы наблюдается устойчивая тенденция к снижению среднего КБМ среди россиян, что говорит о росте числа дисциплинированных водителей. Он рекомендовал каждому автовладельцу заранее проверить свой коэффициент в личном кабинете на сайте системы, а после 1 апреля оценить произошедшие изменения.