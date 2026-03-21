Водителям перерасчитают стоимость ОСАГО: вот при каком условии

С 1 апреля вступают в силу изменения коэффициента бонус-малус, который определяет скидку по ОСАГО в зависимости от безаварийности вождения. Для автомобилистов, допустивших аварии за прошедший период, КБМ повысится, а для безаварийных водителей — понизится. Об этом напомнил руководитель НСИС Николай Галушин в беседе с РИА Новости.
«С учетом того, что с каждым годом количество тех, кого мы называем хорошими водителями, увеличивалось, мне кажется, что эта тенденция на интервале одного года сохранится», — сообщил Галушин.
Галушин порекомендовал автовладельцам зайти в свой аккаунт на сайте НСИС и уточнить значение коэффициента. После 1 апреля следует повторно проверить его, чтобы увидеть произошедшие изменения.
Как отметил Галушин, повышение коэффициента возможно не только из-за аварии на личном авто, но и вследствие ДТП на арендованном автомобиле или на каршеринге.
