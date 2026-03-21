Водителям перерасчитают стоимость ОСАГО: вот при каком условии

С 1 апреля вступают в силу изменения коэффициента бонус-малус, который определяет скидку по ОСАГО в зависимости от безаварийности вождения. Для автомобилистов, допустивших аварии за прошедший период, КБМ повысится, а для безаварийных водителей — понизится. Об этом напомнил руководитель НСИС Николай Галушин в беседе с РИА Новости.