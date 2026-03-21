Эксперт Сафонов рассказал об индексации социальных пенсий с 1 апреля

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Средний размер социальной пенсии среди работающих граждан в России в апреле 2026 года составит более 12 тыс. рублей, а среди неработающих — почти 17 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«После индексации 1 апреля средний размер социальной пенсии для неработающих составит — 16 834,9, а для работающих — 12 518,2», — сказал Сафонов.
Он добавил, что средний размер социальных пенсий на 1 января 2025 года для неработающих пенсионеров составлял 13 835 рублей, а для работающих — 10 076 рублей. На 1 января 2026 года — 11 721 рублей и 15 763 рублей, соответственно, подчеркнул Сафонов.
Эксперт напомнил, что социальные пенсии получают граждане, у которых нет страхового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии, а также люди с инвалидностью, граждане, потерявшие кормильца, ветераны Великой Отечественной войны, участники добровольческих формирований в Донецкой и Луганской народных республиках, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.
Средний размер проиндексированной социальной пенсии в апреле 2026 года составит 16,5 тыс. рублей.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 6,8%.