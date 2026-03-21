Россиянам назвали категории, которые не получат надбавку к пенсии 1 апреля

Россиянам напомнили о правилах грядущей индексации. С 1 апреля повышение пенсий не предусмотрено для работающих пенсионеров и лиц, вышедших на пенсию с военной и правоохранительной службы. Об этом рассказала эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская в разговоре с РИА Новости.
По словам Подольской, пенсионные выплаты военным и представителям иных силовых структур привязаны к денежному довольствию действующих сотрудников. Очередное повышение запланировано на октябрь и должно составить 4%.
Как отметила эксперт, для работающих пенсионеров автоматический перерасчет страховой пенсии состоится 1 августа. Размер выплат будет скорректирован с учетом взносов, сделанных работодателями за прошедший год.
Напомним, что во время апрельской индексации социальная пенсия вырастет до 16,5 тыс. рублей, тем самым рост составит 6,8%.