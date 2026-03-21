Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предложили установить дату ежегодной индексации страховых пенсий: подробности

В Госдуме хотят ежегодно индексировать страховые пенсии с 1 января.

Источник: Комсомольская правда

В РФ предложили ввести ежегодную индексацию страховых пенсий 1 января. С подобной инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Я считаю это правильно. С 1 января и нужно оставить», — высказался парламентарий для РИА Новости.

Как подчеркнул депутат, в 2026 году индексация страховых пенсий была проведена с 1 января. Ее уровень тогда превысил как прогнозируемые, так и реальные показатели инфляции.

Как отметил депутат, сейчас страховые пенсии повышают дважды: 1 февраля — на уровень фактической инфляции, а 1 апреля — исходя из возможностей бюджета Социального фонда.

Как ранее рассказала эксперт Татьяна Подольская, с 1 апреля в России проиндексируют только социальные пенсии. Надбавка к выплатам не коснется работающих пенсионеров и лиц, вышедших на пенсию с военной и правоохранительной службы.