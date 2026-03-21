В России предложили установить дату ежегодной индексации страховых пенсий: подробности

В РФ предложили ввести ежегодную индексацию страховых пенсий 1 января. С подобной инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Я считаю это правильно. С 1 января и нужно оставить», — высказался парламентарий для РИА Новости.
Как подчеркнул депутат, в 2026 году индексация страховых пенсий была проведена с 1 января. Ее уровень тогда превысил как прогнозируемые, так и реальные показатели инфляции.
Как отметил депутат, сейчас страховые пенсии повышают дважды: 1 февраля — на уровень фактической инфляции, а 1 апреля — исходя из возможностей бюджета Социального фонда.
Как ранее рассказала эксперт Татьяна Подольская, с 1 апреля в России проиндексируют только социальные пенсии. Надбавка к выплатам не коснется работающих пенсионеров и лиц, вышедших на пенсию с военной и правоохранительной службы.